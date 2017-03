Ônibus circulam com 50% da frota em horários de pico e 40% nos demais

(foto: Franklin de Freitas)

No primeiro dia após a paralisação nacional contra a reforma da previdência, os ônibus voltam a circular parcialmente em Curitiba. De acordo com a Urbs, apesar da demora todas as linhas urbanas foram a atendidas nesta manhã de quinta-feira, 16, e às 6h30, 52% da frota estava nas ruas, totalizando 670 veiculos.

Como apenas parte da frota está nas ruas, o números de carros transitanto é bem menor do que em dias normais, causando atrasos e lotação máxima em algumas linhas do transporte coletivo da capital.

Após um dia de paralisação em Curitiba, motoristas e professores estendem greve

A determinação é de que pelo menos 40% da frota circule nos horários normais e 50% no horário de pico (6:30 às 8:30, das 11:30 às 13:30, das 17 às 19 horas e das 22 às 23 horas).

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) quer que a frota seja reduzida mais ainda. Para 30% e 40% respectivamente. Em caso de descumprimento da decisão judicial a multa será de R$ 100 mil por hora.