Acidente deixa um morto e interdita parte da Régis por mais de 12 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt ficou parcialmente interditada por mais de 12 horas após um acidente com um caminhão, região de Barra do Turvo (Vale do Ribeira) às 16h40 desta quarta (15). O motorista morreu no local. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão que transportava peças automotivas tombou no km 544 da via e pegou fogo. A rodovia ficou totalmente interditada até às 22h19, quando foi liberada uma faixa. Durante a interdição parcial, a rodovia chegou a registrar 10 km de lentidão durante a madrugada desta quinta (16) na região de Campina Grande do Sul (PR). Apesar de ter sido totalmente liberada no final da madrugada, ainda registrava 8 km de lentidão na região do Paraná, por volta das 6h.