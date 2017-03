Ex-Mercedes, Paddy Lowe é o novo diretor técnico da Williams

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O engenheiro Paddy Lowe assumiu nesta quinta-feira (16) o cargo de diretor técnico da escuderia Williams, como parte de uma reforma da escudeira britânica. Na temporada passada da Fórmula 1, Lowe defendia a Mercedes e deixou a escudeira em meados de janeiro deste ano. Na equipe alemã, Lowe ajudou a conquistar os três títulos consecutivos de pilotos e construtores Lowe, que já havia trabalhado com a Williams entre 1987 e 1993, será o chefe de engenharia Grove fábrica. O engenheiro britânico substitui Pat Symonds, que deixou Williams no final da temporada passada, e também terá uma participação no conselho de administração. Na mesma época, o brasileiro Felipe Massa, 35, anunciou que ia adiar a aposentadoria e que correria pela Williams em 2017. Com a vinda de Massa, a equipe confirmou a ida do finlandês Valtteri Bottas para a Mercedes, para o lugar do atual campeão Nico Rosberg, que surpreendentemente se aposentou após o título. Foi justamente a saída de Rosberg que deu ao brasileiro a chance de voltar. "A inesperada retirada do Nico provocou uma reviravolta única de eventos. Foi oferecida uma oportunidade fantástica ao Bottas e, como resultado, uma oportunidade surgiu para mim", afirmou Massa ao site da Williams.