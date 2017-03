Com frota mínima, veículos cadastrados podem circular, mas fora das canaletas

(foto: Franklin de Freitas)

Os carros cadastrados junto a Urbs para atuarem como alternativa ao transporte coletivo podem seguir circulando. De acordo com a Urbs 870 carros foram cadastrados e são identificados com um adesivo do parabris. Com o retorno da frota mínima, estes carros estão impedidos de circularem utilizando as canaletas dos ônibus.

O valor máximo que estes carros podem cobrar por passageiro é de R$ 6.