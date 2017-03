Trump divulga proposta de orçamento dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, divulgou nesta quinta-feira (16) um projeto de orçamento de US$ 1,15 trilhão, propondo uma reforma de longo alcance dos gastos federais que reduz muitos programas domésticos para financiar um aumento significativo nas forças armadas e fazer um pagamento em um muro da fronteira EUA-México. "Um orçamento que coloca a América em primeiro lugar deve tornar a segurança do nosso povo a sua prioridade número um -porque sem segurança, não pode haver prosperidade", disse Trump numa mensagem que acompanha o projeto orçamentário. O aumento de US$ 54 bilhões para os militares é o maior desde o governo de Ronald Reagan nos anos 1980, alocando dinheiro imediato para a prontidão das tropas, a luta contra os militantes islâmicos e a aquisição de novos navios, caças e outras armas. O aumento de 10% do orçamento do Pentágono é financiado por cortes de US$ 54 bilhões na ajuda externa e nas agências domésticas que haviam sido protegidas pelo ex-presidente Barack Obama. O projeto apresentado destina US$ 2,6 bilhões para o planejamento, design e construção do controverso muro na fronteira com o México. Além disso, concede fundos de US$ 314 milhões para a contratação e o treinamento de 500 agentes fronteiriços e 1.000 agentes migratórios. Estas pessoas terão a tarefa de reforçar a "integridade do sistema migratório", assim como "identificar e remover aqueles que já estão nos Estados Unidos e que entraram ilegalmente". No capítulo dedicado ao Departamento de Segurança Interna (DHS), o projeto de orçamento também concede recursos adicionais de US$ 1,5 bilhão em relação ao orçamento de 2017 para ampliar a capacidade de "detenção, transporte e remoção de imigrantes ilegais". "Estes fundos garantirão que o DHS terá a capacidade de detenção (de pessoas) suficiente de forma a conter estrangeiros considerados prioritários, incluindo criminosos violentos e outros indivíduos perigosos, que estão em trâmite de remoção", afirma o resumo do orçamento, de 62 páginas, distribuído pela Casa Branca. Enquanto isso, no capítulo destinado ao Departamento de Justiça, é concedido um aumento de US$ 80 milhões para a contratação de 75 novos juízes de tribunais migratórios (elevando seu número a 449), para determinar "mais rapidamente os procedimentos de remoção" de estrangeiros. O projeto determina o estabelecimento de 60 novos procuradores migratórios na zona fronteiriça. Desde a campanha eleitoral do ano passado, Trump reiterou que o México pagará pelos custos do polêmico muro, embora as autoridades mexicanas já tenham descartado qualquer possibilidade de que isso possa ocorrer. Os primeiros estudos sobre o custo do muro que Trump deseja construir indicam que a conta será de ao menos US$ 15 bilhões, embora possa chegar a mais de US$ 20 bilhões.