O conteúdo das delações dos executivos da Odebrecht está sob sigilo, mas tanto a Folha de São Paulo quanto da TV Globo, divulgaram nesta manhã de quinta-feira, 16, uma lista com mais 22 nomes de políticos envolvidos na lista dos 83 inquéritos encaminhaos pelo Procurador geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Janot envia ao STF lista de 83 nomes; há cinco ministros de Temer

Entre os nomes apurados há mais um ministro do governo de Michel Temer, Marcos Pereira (PRB-RJ), da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e de governadores (Renan Filho-PMDB de Alagoas, Luiz Fernando Pezão (PMDB do Rio de Janeiro), Fernando Pimentel (PT de Minas Gerais), Tião Viana (PT do Acre) e Beto Richa (PSDB do Paraná), de senadores (Lindbergh Farias (PT-RJ).rge Viana (PT-AC), Marta Suplicy (PMDB-SP), LÍdice da Mata (PSB-BA) e deputados Marco Maia (PT-RS), Andres Sanchez (PT-SP), Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), José Carlos Aleluia (DEM-BA) e Paes Landim (PTB-PI).

Além destes há ainda políticos sem foro nos tribunais superiores. São eles Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), ex-ministro do governo Temer Sergio Cabral (PMDB-RJ), ex-governador do Rio de Janeiro, atualmente preso, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ex-presidente da Câmara, atualmente preso, Duarte Nogueira (PSDB-SP), prefeito de Ribeirão Preto

Paulo Skaf (PMDB-SP), candidato derrotado a governador de São Paulo em 2014, Edinho Silva (PT-SP), ex-tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff, atual prefeito de Araraquara e Anderson Dornelles, ex-assessor direto da ex-presidente Dilma Rousseff