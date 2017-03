Duas pessoas ficam feridas em incidente com tiros em escola na França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incidente com tiros aconteceu em uma escola de ensino médio na pequena cidade francesa de Grasse, no sul do país, nesta quinta-feira (16), deixando duas pessoas feridas, afirmou uma fonte da polícia. Um aluno do colégio de Grasse foi detido portando vários tipos de armas.

Explosão de carta-bomba na sede do FMI em Paris deixa um ferido

Uma segunda pessoa se encontra foragida, de acordo com a mesma fonte. O serviço local de emergências avisou moradores pelo Twitter a permanecerem em casa. O governo emitiu um alerta por um aplicativo de celular avisando sobre um "ataque terrorista".