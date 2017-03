(foto: Reprodução/Facebook)

Os usuários do Facebook no Brasil começaram a receber alertas sobre os boatos que se espalharam nesta semana na rede do "copie e cole no seu mural". Nesta semana, espalhou-se pela rede social um falso alerta dando conta de que a empresa pretendia tornar públicos os dados de seus usuários. Para escapar da ação, a pessoa deveria copiar o tal alerta e reproduzi-lo em seu mural.

Esse tipo de pegadinha é velha no Facebook, com casos semelhantes ocorrendo pelo menos desde 2012. A diferença é que a desta vez a empresa resolveu agir para acalmar os ânimos.

Além disso é bom lembrar que a rede social possui mecanismos mais inteligentes para ouvir os usuários. Se alguma autorização nova fosse necessária, ninguém seria obrigado a postar um texto qualquer no seu mural. Com certeza seria muito mais simples, o Facebook exibir uma notificação assim que a pessoa fizesse o login. Como já acontece.