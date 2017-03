(foto: SMCS)

Começam neste fim de semana as festas regionais em comemoração aos 324 anos de Curitiba. Com entrada gratuita, as festas acontecerão em todas as Regionais da cidade e contarão com recreação, serviços e música para toda a família.

Em janeiro, movimento de turistas cresce 76% em Curitiba

Todas as festas contarão com uma extensa programação, que inclui brinquedos gigantes, aulões de dança, apresentações de banda locais, gincanas, pintura de rosto, jogos, muro de escalada, apresentações culturais e feira de serviços, com diversas secretarias e órgãos municipais apresentando seus programas e serviços para a população.

Neste sábado (18/03), as festas serão na Regional Portão, na Rua da Cidadania da Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700, Fazendinha) e na Regional Boa Vista, no Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 245, Tingui), das 13h às 17h.

No domingo (19/03), no mesmo horário, acontecem as festas nas Regionais Bairro Novo, na Escola Municipal Professora Rejane Maria Silveira Sachette (Rua Nova Aurora, 1.000, Sítio Cercado) e CIC, no Bosque Túlio Vargas (Rua João Dembinski, Vila Sandra).

Serviço: Festas de Aniversário de Curitiba

Regional Portão

Data: sábado (18/03)

Horário: 13h às 17h

Local: Rua da Cidadania da Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700, Fazendinha)

Regional Boa Vista

Data: sábado (18/03)

Horário: 13h às 17h

Local: Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 245, Tingui)

Regional Bairro Novo

Data: domingo (19/03)

Horário: 13h às 17h

Local: Escola Municipal Professora Rejane Maria Silveira Sachette (Rua Nova Aurora, 1.000, Sítio Cercado)

Regional CIC

Data: domingo (19/03)

Horário: 13h às 17h

Local: Bosque Túlio Vargas (Rua João Dembinski, Vila Sandra)

Regional Tatuquara

Data: 25/03

Horário: 13h às 17h

Local: Parque Yberê (Rua Dirce Rogal Tomazeli, 390, Campo de Santana)

Regional Pinheirinho

Data: 25/03

Horário: 13h às 17h

Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho (Rua Winston Churchill, 2.033, Capão Raso)

Regional Matriz e Santa Felicidade

Data: 26/03

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Barigui (Avenida Cândido Hartmann, Mercês)

Regional Boqueirão

Data: 01/04

Horário: 13h às 17h

Local: Administração Regional Carmo (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, Boqueirão)

Regional Cajuru

Data: 01/04

Horário: 8h às 17h

Local: Rua da Cidadania Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150, Cajuru)