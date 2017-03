'questão de tempo ser o melhor'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em Dubai para um compromisso comercial, Ronaldinho Gaúcho disse que Neymar já está no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Messi. Em entrevista coletiva após o lançamento de uma academia de futebol que leva o seu nome, o brasileiro fez elogios ao atacante do Barcelona, que em sua avaliação ganhará o prêmio de melhor do mundo em breve. "Já está no mesmo nível que Cristiano Ronaldo e Messi. Esperamos que algum dia possa conseguir a Bola de Ouro. Já está entre os melhores e é só questão de tempo (ganhar prêmio de melhor do mundo)", afirmou. Ronaldinho ainda disse que é amigo próximo de Neymar: "hoje ele é o maior ídolo do Brasil", afirmou. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tem dominado nos últimos 10 anos os prêmios de melhor do mundo oferecidos pela Fifa e pela revista France Football (Bola de Ouro). Neymar chegou a ser top 3 na eleição de 2015, mas foi superado pela dupla. PRONTO PARA JOGAR Atualmente, Ronaldinho faz parte do time de veteranos do Barcelona e entrará em campo em abril para enfrentar o Real Madrid. Ele ainda não confirmou oficialmente a sua aposentadoria. "Não estou jogando profissionalmente, mas continuo treinando como antes e estou pronto para jogar", disse o jogador, que rejeitou uma proposta do Coritiba recentemente.