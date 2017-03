Sacolões do Santa Cândida e Osternack estão fechados e reabrem nesta sexta

Os Sacolões da Família do Santa Cândida e Osternack continuam fechados nesta quinta-feira (16/03) devido à greve no transporte coletivo. Os Armazéns da Família, os restaurantes populares, as feiras, o Mercado Municipal, o Mercado Regional do Cajuru e o Varejão Capão Raso funcionam normalmente.

Os Sacolões da Família do Santa Cândida e Osternack reabrem nesta sexta-feira (16/03), prevê José Carlos Koneski, diretor do Departamento de Unidade de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Segundo Koneski, devido à paralisação total de quarta-feira (15/03), os permissionários não conseguiram adquirir os hortifrutigranjeiros na Ceasa e, por isso, as duas unidades ficaram sem alimentos para comercializar.

De acordo com Koneski, o Sacolão mais próximo do Santa Cândida é o do Boa Vista (Avenida Paraná, 3.654, na Rua da Cidadania Boa Vista). No caso da unidade do Osternack, a opção mais próxima é do Bairro Novo (Rua Ourizona, 1.681, ao lado do Armazém da Família). “São as melhores alternativas para quem precisar comprar hortifrutigranjeiros do programa”, acrescenta.