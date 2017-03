Proposto Dia da Cultura Hip Hop no calendário de Curitiba

O dia 8 de setembro poderá ser dedicado à cultura hip hop em Curitiba, segundo a proposta de lei apresentada pelo vereador Rogério Campos (PSC) na Câmara Municipal. A data passaria a integrar o calendário oficial de eventos do Município e, de acordo com o projeto, seria uma oportunidade para as entidades e movimentos culturais difundirem a manifestação artística.

Conforme Rogério Campos, o projeto tem finalidade social e cultural, pois ao utilizar a dança e a música em atividades culturais o hip hop previne que crianças e adolescentes ingressem na criminalidade. Segundo o vereador, a data escolhida é uma homenagem a Alexandre Muzzillo Lopes, conhecido como DJ Primo, produtor musical nascido em Curitiba em 1980.

“Depois de atingir grande reconhecimento no meio do hip hop nacional, DJ Primo faleceu em São Paulo, no dia 8 de setembro de 2008, vítima de uma parada cardíaca”, conta Campos. A iniciativa já tramitou duas vezes no Legislativo, em 2011 e 2014, por sugestão dos ex-vereadores Jonny Stica e Pedro Paulo.

“O movimento hip hop é uma expressão cultural rica, diversificada e eficaz na diminuição da pressão sofrida, como também se presta à produção de riqueza, de bens de consumo com grande aceitação no mercado, como a música, apresentações de dança e artes gráficas, fornecendo alternativas àqueles que a integram”, afirma.

Tramitação

A proposta foi lida em plenário no dia 6 de fevereiro e está em análise pelas comissões temáticas da Câmara, onde podem ser solicitados estudos adicionais, juntada de documentos faltantes, revisões no texto ou o posicionamento de outros órgãos públicos afetados pelo seu teor. Depois de passar pelas comissões, o projeto segue para o plenário e, se aprovado, para sanção do prefeito para virar lei.