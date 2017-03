Movimento do comércio cai 1,0% em fevereiro, diz Boa Vista SCPC

Informações do varejo apuradas pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), apontam que o Movimento do Comércio caiu 1,0% em fevereiro, considerando os dados mensais com ajuste sazonal. Na avaliação acumulada em 12 meses (março de 2016 até fevereiro de 2017) houve queda de 3,8% frente aos 12 meses antecedentes. Já na comparação mensal contra o mesmo mês do ano anterior, houve diminuição de 6,2%.

Apesar da queda mensal, o indicador do varejo da Boa Vista SCPC manteve-se praticamente no mesmo nível registrado na última aferição na avaliação acumulada em 12 meses. Com a perspectiva de melhoria do cenário econômico, entre elas a diminuição de preços e juros, aumento do consumo das famílias e investimentos, entre outras, mantém-se a expectativa de que o varejo atinja um patamar positivo até o término do primeiro semestre de 2017.

Setores

Na análise mensal, dentre os principais setores, o setor de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou queda de 4,9% entre fevereiro e janeiro, descontados os efeitos sazonais. Nos dados sem ajuste sazonal, a variação acumulada em 12 meses foi negativa em 3,7%.



A categoria de “Tecidos, Vestuários e Calçados” subiu 1,1% no mês, expurgados os efeitos sazonais. Já na comparação da série sazonal, nos dados acumulados em 12 meses houve recuo de 10,1%.



A atividade do setor de “Supermercados, Alimentos e Bebidas” subiu 0,5% no mês na série dessazonalizada. Na série sem ajuste, a variação acumulada em 12 meses recuou 2,8%.



Por fim, o segmento de “Combustíveis e Lubrificantes” apresentou avanço de 0,3% em fevereiro considerando dados dessazonalizados, enquanto na série sem ajuste, a variação acumulada em 12 meses apresentou queda de 5,1%.