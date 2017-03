O governador Beto Richa disse que a primeira providência que tomará em relação a citação do nome dele na lista políticos envolvidos na delação dos executivos da Odebrecht será a de contratar um advogado para provar a sua inocência. Ele aparece junto com outros 21 políticos em uma lista que Rodrigo Janot, Procurador-geral da República, teria enviado ao Supremo Tribunal Federal. Apesar de sigilosa, essa lista foi divulgada nesta quinta-feira, 16, pela TV Globo de pela Folha de São Paulo.

Questionado por jornalistas, durante um pronunciamento, sobre ser verdadeira a afirmação de que teria recebido dinheiro para a campanha da empreiteira, Richa negou. Ele ressaltou que sempre foi cuidadoso com isso e que os dinheiro usado nas suas campanhas sempre foram declarados. "E acredito que assim como vários outros investigados já tiveram seus processos arquivados, que o meu processo terá o mesmo destino", disse.

Janot envia ao STF lista de 83 nomes; há cinco ministros de Temer

Entre os nomes apurados há mais um ministro do governo de Michel Temer, Marcos Pereira (PRB-RJ), da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e de governadores (Renan Filho-PMDB de Alagoas, Luiz Fernando Pezão (PMDB do Rio de Janeiro), Fernando Pimentel (PT de Minas Gerais), Tião Viana (PT do Acre), de senadores (Lindbergh Farias (PT-RJ).rge Viana (PT-AC), Marta Suplicy (PMDB-SP), LÍdice da Mata (PSB-BA) e deputados Marco Maia (PT-RS), Andres Sanchez (PT-SP), Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), José Carlos Aleluia (DEM-BA) e Paes Landim (PTB-PI).

Além destes há ainda políticos sem foro nos tribunais superiores. São eles Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), ex-ministro do governo Temer Sergio Cabral (PMDB-RJ), ex-governador do Rio de Janeiro, atualmente preso, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ex-presidente da Câmara, atualmente preso, Duarte Nogueira (PSDB-SP), prefeito de Ribeirão Preto

Paulo Skaf (PMDB-SP), candidato derrotado a governador de São Paulo em 2014, Edinho Silva (PT-SP), ex-tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff, atual prefeito de Araraquara e Anderson Dornelles, ex-assessor direto da ex-presidente Dilma Rousseff