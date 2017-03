Fla já tem conta para Libertadores e aposta em definição na última rodada

VINÍCIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa Libertadores está no início, mas o Flamengo já tem a conta para obter a classificação. A derrota para a Universidad Católica-CHI por 1 a 0, na última quarta-feira (15), frustrou o objetivo de somar pontos fora de casa, mas a disputa está absolutamente aberta no Grupo 4 da competição continental. Na terceira colocação, com três pontos, o Rubro-negro ainda enfrenta Atlético-PR e a própria Universidad Católica-CHI no Rio de Janeiro. É imprescindível somar seis pontos nos dois jogos. O time ainda precisa arrancar ao menos um ponto fora de casa nos duelos contra Atlético-PR e San Lorenzo-ARG. Pelo equilíbrio do grupo, a comissão técnica do Flamengo acredita que terminar a fase de classificação com dez pontos será suficiente para avançar. Dependendo dos resultados, pode ser possível até se classificar com uma pontuação inferior, algo que os cariocas nem sequer pensam em arriscar. A expectativa, inclusive, é a de que a situação do Grupo 4 - considerado um dos mais difíceis da Copa Libertadores - só seja definida na última rodada, disputada em 17 de maio. "São previsões difíceis. É importante pontuar bem em casa e tentar somar fora. Todos dizem que com dez pontos se garante a classificação. Vamos tentar alcançar essa meta. A competição é muito dura e o nosso grupo é bastante equilibrado. O objetivo é reverter isso no Rio de Janeiro", afirmou o técnico Zé Ricardo. "Podemos projetar que o equilíbrio vai continuar. O Atlético-PR tem uma equipe muito forte, sabe jogar bem dentro e fora de casa. O San Lorenzo perdeu pênalti contra eles, mas mostrou na pré-Libertadores que consegue fazer o resultado fora de casa. Não vamos ter facilidade por jogar no Maracanã ou na Ilha. A tendência é a de que o grupo se decida na última rodada", concluiu o comandante.