Escolas do Estado e do Município funcionam parcialmente em Curitiba

16/03/17 às 12:31 Redação Bem Paraná com assessoria

A greve do magistério, tanto do Estado quanto do Município, continua nesta quinta-feira, 16. A Prefeitura de Curitiba informa que 243 das 391 escolas e creches municipais funcionaram na manhã desta quinta-feira, segundo dia da paralisação dos professores.

A orientação da Secretaria Municipal da Educação é que os pais levem os filhos para as escolas e creches, pois algumas unidades têm professores, mas os alunos não compareceram.Desde o início desta gestão, a Prefeitura busca meios de honrar os compromissos assumidos pela gestão anterior com os servidores, como o pagamento da última parcela do Plano de Cargos, que deveria ter sido quitada em dezembro de 2016.

Só na área da Educação, a dívida herdada da gestão anterior é de R$ 140 milhões. O pagamento a fornecedores como os de limpeza, manutenção, alimentação escolar, transporte é indispensável ao andamento das atividades nas unidades escolares.

Nas escolas do Estado o funcionamento também é parcial. No entanto, ainda não foi divulgado um balanço de quantas escolas estão em funcionamento. O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, já afirmou que os dias parados serão descontados da folha salarial do mês de março.