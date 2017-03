Kleber Mendonça Filho vai presidir Semana da Crítica em Cannes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho foi escolhido para presidir a próxima edição da Semana da Crítica, mostra paralela ao Festival de Cannes voltada a diretores emergentes. O anúncio foi feito nesta quinta (16). Em seu perfil no Facebook, o diretor escreveu que o convite é "uma grande honra". Kleber, que chefiará o corpo de cinco jurados, será incumbido de premiar o melhor entre os sete longas que competirão na Semana da Crítica, e também os curtas da seção. Competem na Semana diretores que estão lançando seu primeiro ou segundo filme. No ano passado, o diretor esteve em Cannes, mas como um dos concorrentes à Palma de Ouro, da mostra competitiva do evento. Kleber concorreu ao prêmio com "Aquarius" numa edição que ficou conhecida pelo protesto anti-impeachment encampado pela equipe do filme.