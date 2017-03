Despoluição do Rio Belém é tema de audiência pública na Câmara Municipal

A Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Curitiba, no âmbito da campanha "+Vida no Rio Belém", promoverá no próximo dia 22 de março (Dia Mundial da Água), às 14h, uma audiência pública para discutir a despoluição do Rio Belém. Intitulada "Belém: o Rio que temos e o Rio que queremos", o evento contará com a presença de especialistas em recuperação de rios urbanos, lideranças técnicas e políticas locais, além da comunidade que mora na Bacia do Rio Belém.

“O objetivo da audiência é apresentar à população, sobretudo à comunidade do entorno do Rio Belém, um panorama geral do estado crítico que o rio se encontra, e ao mesmo tempo, discutir alternativas concretas para a sua revitalização”, explica o deputado estadual Rasca Rodrigues (PV), coordenador da campanha “+Vida no Rio Belém”, criada em novembro de 2016, como espaço para ações e discussões em torno da despoluição deste que é o único rio 100% curitibano.

Já o vereador Goura (PDT), proponente da atividade na Câmara Municipal, destaca que a audiência é uma forma de envolver a população e escolher o Rio Belém que a cidade quer para o futuro. “O debate é sobre o papel que o Belém pode ter em prol do ambiental, do econômico, da promoção do turismo e do convívio com a cidade”, comenta o vereador que é membro da Comissão do Meio Ambiente.

Entre os convidados para palestrar na audiência está o Grupo Gestor do Rio Iguaçu, que recentemente, criou um grupo de trabalho específico para tratar da criação de um plano de ação para revitalizar o Belém em quatro anos. A expectativa é que o plano seja apresentado no evento.

"Belém: o Rio que temos e o Rio que queremos"

Local: Auditório do Anexo II, 4º andar, na Câmara Municipal de Curitiba

Data: 22 de março

Horário: 14h

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 720, Centro - Curitiba/PR