Uber lança categoria de carros com preço 20% maior do que UberX

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uber começa a disponibilizar a partir desta quinta-feira (16) uma nova modalidade de carros por aplicativos, com preço até 20% maior do que o cobrado pelo UberX (modalidade econômica). A nova categoria oferecerá um serviço intermediário entre o UberX e o Uber Black, modalidade luxuosa do serviço. As corridas serão atendidas em carros como Audi A3, Chevrolet Blazer, Ford EcoSport, Hyundai Azera e JAC Motors J5, de modelo 2012 ou superior. No UberX, modalidade que vem recebendo reclamações de passageiros e motoristas pela piora na qualidade dos veículos, são aceitos carros modelo a partir de 2008, que tenham quatro portas, ar-condicionado e cinco lugares. O UberSelect deve começar a aparecer nos aplicativos de usuários a partir desta tarde. A categoria será disponibilizada em 14 cidades Brasileiras: São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Vitória, Recife, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba. Motoristas cujos carros cumpram os requisitos para atender clientes na categoria Select podem atender tanto passageiros do UberX como também os que pedirem carros da nova categoria. Em nota, a Uber disse que a nova opção permite que usuários ganhem mais controle sobre o carro que irão receber, contando com mais conforto sem terem de mexer no orçamento. Internacionalmente, o UberSelecct foi lançado em abril de 2015 nas cidades de Denver e Boulder nos EUA. Segundo a companhia, ele está disponível em 70 cidades pelo mundo.