Estado lança maior pacote de licitações da história para conservação de rodovias

Estrada que liga Castro a Carambeí, na região dos Campos Gerais (foto: Ivan Bueno/AEN)

O Governo Estadual lançou neste mês de março, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), um pacote de licitações para obras de conservação e manutenção de toda malha rodoviária estadual do Paraná. O investimento é de R$ 2,3 bilhões para intervenções nas rodovias paranaenses nos próximos três anos.



De acordo com o secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, este é o maior pacote de licitações para conservação rodoviária da história do Paraná. A última licitação deste tipo ocorreu em 2012 e teve investimentos de quase R$ 660 milhões.



“Em 2016, fomos o segundo estado que mais fez investimentos na malha rodoviária, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Agora, para os próximos três anos, vamos garantir os reparos paras as nossas rodovias que sofrem com um desgaste natural”, disse o secretário.



“Temos que lembrar que somos um dos principais produtores do agronegócio nacional e, além disso, nossas estadas são rota para que outros estados escoem suas safras até Paranaguá”, destacou Richa Filho.



Os contratos estão divididos em dois tipos de obras. Serão 15 lotes de contratos para Recuperação e Melhoria de Pavimento (Cremep), com extensão total de 4,18 mil quilômetros, e 18 lotes para Conservação de Pavimentos (COP) para trechos de 6 mil quilômetros.



“O investimento tem como objetivo recuperar e garantir o bom estado de conservação das nossas rodovias. Inaugurar novos trechos é importante, mas também é fundamental preservar nossa malha”, explicou o diretor-geral do DER, Nelson Leal Júnior.



INTERESSE - Podem participar empresas de todo o Brasil, desde que cumpram as exigências necessárias. As interessadas têm até 19 de abril para entregar suas propostas. A modalidade da licitação é de menor preço e maiores informações podem ser encontradas no site do DER (www.der.pg.gov.br ). As empresas vencedoras serão conhecidas no prazo entre três e seis meses e parte das obras será iniciada já em 2017.



REGIONAL- A Regional que vai receber mais obras é a do Noroeste do Paraná, com 10 lotes – tanto de Recuperação e Melhoria de Pavimento (Cremep) quanto de Conservação de Pavimentos (Cremep). O valor orçamentário é de quase R$ 750 milhões para uma extensão rodoviária de 3,19 mil quilômetros.