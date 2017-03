Tiroteio em escola no sul da França deixa ao menos três feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tiroteio deixou ao menos três pessoas feridas em uma escola de ensino médio na cidade de Grasse, no sul da França, nesta quinta-feira (16), segundo o porta-voz do Ministério do Interior francês. Mais cedo, Pierre-Henry Brandet afirmou à uma emissora de TV que eram oito feridos. Os três feridos são o diretor do colégio Tocqueville e dois estudantes. Até o momento, a polícia não acredita que a ação tenha sido um ataque terrorista. Um aluno de 17 anos foi detido portando um rifle, duas pistolas e duas granadas. "Houve pânico e os estudantes se refugiaram em um supermercado vizinho", disse um policial à Reuters. A polícia investiga se um segundo suspeito estaria foragido. Segundo o jornal "Le Monde", publicações do aluno detido em redes sociais indicam que ele era fascinado pelo massacre de Columbine, no qual dois estudantes de uma escola de ensino médio nos EUA mataram 12 alunos e um professor, em 1999. "As primeiras investigações sugerem que ele assistia vídeos de massacres ao estilo americano", disse Brandet. Mais cedo, o governo francês emitiu um alerta por um aplicativo de celular avisando sobre um ataque. Pelo Twitter, o serviço local de emergências avisou moradores para permanecerem em casa. A França tem uma das mais duras leis em relação à posse de armas. Os franceses não podem possuir armas automáticas. Outras armas requerem autorização do governo e um exame médico, bem como uma permissão emitida por uma federação de tiro ou caça. Com 50 mil habitantes, Grasse está localizada na região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a mesma de Nice, cidade alvo de um atentado da facção terrorista Estado Islâmico que deixou 85 mortos em julho de 2016. ELEIÇÃO O incidente ocorre em plena campanha eleitoral pela Presidência da França —o primeiro turno está marcado para 23 de abril, e o segundo, para 7 de maio. A candidata da extrema direita, Marine Le Pen, com discurso anti-imigração e anti-União Europeia, lidera as pesquisas para o primeiro turno. Ela deve ser derrotada na próxima fase, porém, pelo centrista Emmanuel Macron.