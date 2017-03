Bolo do aniversário de 324 anos de Curitiba terá surpresas na decoração

O tradicional bolo gigante, oferecido pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná - SIPCEP, na comemoração do aniversário de Curitiba, terá novidades na decoração e no recheio este ano. De acordo com o presidente da entidade, Vilson Felipe Borgmann, a ideia é surpreender a população com detalhes que só serão conhecidos na hora. O evento é realizado há 15 anos consecutivos e desta vez homenageia os 324 anos completados dia 29 de março. A festa, no entanto, será antecipada para o dia 26 de março, domingo, no Parque Barigui, com distribuição do bolo a partir das 15h30.

"Este é o primeiro ano do evento na gestão do prefeito Rafael Greca. A ideia do evento foi bem recebida por toda a equipe da prefeitura, que manteve a sugestão do Sindicato de distribuição do bolo no Parque Barigui, um local amplo e acolhedor. Teremos com certeza uma bela festa para Curitiba" - diz o presidente. A logística de distribuição terá apoio da guarda municipal que vai organizar e monitorar a fila.

O bolo de cerca de 600 kgs será produzido na escola de padaria que funciona nas dependências do Sindicato, nos dias 23 e 24 de março/17. A entidade conta este ano com a parceria dos moinhos Guth e Bunge para confeccionar o doce, que terá distribuição estimada em 6 mil fatias. O bolo será servido junto com um copo de refrigerante da Coca-Cola Femsa.

A receita do bolo terá massa de pão de ló, 100 ksg de farinha de trigo, 90 kg de açúcar, 2 mil ovos, 7 kg de emulsificante, 4,2 kg de fermento, 130 litros de chantilly e 60 litros de calda. Já o recheio será novidade. Para confeccionar o bolo o Sindicato conta com uma equipe de oito pessoas por turno, incluindo alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro Tecnológico Positivo.