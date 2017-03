Relator da Previdência diz que críticos em rede social usam prática nazista

LAÍS ALEGRETTI E RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), comparou as críticas à proposta do governo nas redes sociais ao nazismo. Segundo ele, "inverdades" estão sendo divulgadas, o que seria uma prática nazista. "As inverdades repetidas de maneira maciça, isso é uma prática do nazismo. A mentira repetida, repetida, e repetida se torna verdade. É o que está acontecendo nas redes sociais. Quando as pessoas dizem que o projeto prevê que as pessoas vão ter que trabalhar 49 anos para se aposentar é uma mentira", disse o deputado. A proposta do governo prevê que o trabalhador pode se aposentar com 65 anos de idade e 25 de contribuição. Para receber o valor integral, no entanto, é necessário chegar a 49 anos de contribuição -exceto para quem tem direito ao salário mínimo, que é o piso garantido para todas as aposentadorias. Oliveira Maia afirmou que o governo federal tem perdido a "guerra da comunicação" em relação à reforma da Previdência. "É verdade que o governo tem perdido a guerra da comunicação. É verdade. Temos perdido, reconheço. Mas isso não quer dizer que o governo não esteja com a razão. [...] É mais fácil dizer que ninguém se aposenta mais do que as pessoas se debruçarem sobre a realidade da Previdência Social e tentarem construir um caminho", disse. JUDICIÁRIO A Justiça Federal do Rio Grande do Sul suspendeu a campanha publicitária do governo de Michel Temer em defesa da reforma da Previdência. A decisão, publicada nesta quarta-feira (15), é liminar (provisória), válida para todo o país. Cabe recurso. Com a decisão, o governo precisa suspender comerciais em televisão, rádios, publicações impressas (jornais e revistas), internet, painéis de mídia exterior (outdoors) e de mídia interior (indoors instalados em aeroportos, estações rodoviárias e em quaisquer outros locais públicos). Segundo a juíza Marciane Bonzanini, há uso inadequado de recursos públicos e desvio de finalidade na campanha a favor da reforma.