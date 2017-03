Carga de lúpulo desviada de empresa de bebidas é recuperada em São Matheus do Sul

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Com o intuito de investigar desvio de uma carga de lúpulo – produto utilizado para fabricação de cerveja artesanal – de uma empresa de bebidas, a 3ª Subdivisão Policial (SDP) de São Matheus do Sul com o apoio da Delegacia da Lapa cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã de quarta-feira (15). Os alvos da ação foram uma mulher de 26 anos, ex-funcionária da empresa, e o seu namorado, um homem de 27 anos.

