Angelina Jolie inicia carreira de professora em Londres

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Angelina Jolie deu uma palestra, nesta quarta (14), no Centro para a Mulher, Paz e Segurança da London School of Economics na Inglaterra.

A atriz conversou com alunos de pós-graduação no curso "Mulheres, Paz e Segurança" e falou sobre suas motivações para trabalhar nessa área, inclusive como embaixadora da ONU. As informações são da revista norte-americana "People".

Em setembro Jolie voltará à universidade para ministrar um curso sobre direitos das mulheres no contexto dos campos de refugiados e como essas mulheres e meninas são vulneráveis à violência sexual e outros crimes.