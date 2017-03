Uruguai divulga lista definitiva para duelo com Brasil

Cavani: adversário do Brasil nas Eliminatórias (foto: Divulgação/C.Gavelle/PSG)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A AUF (Associação Uruguaia de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (16) a lista definitiva de 26 atletas que integrarão a delegação para os duelo com Brasil (23 de março) e Peru (28) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante Luis Suárez e o goleiro Fernando Muslera estão na lista, mas não poderão enfrentar a seleção brasileira por cumprirem suspensão pelo terceiro amarelo.

Ficarão à disposição de Óscar Tabárez apenas para o embate com os peruanos. Até por causa do problema com Muslera, quatro goleiros foram chamados, entre eles o vascaíno Martín Silva. Outro atleta que atua no Brasil na lista de convocados é o meio-campista cruzeirense Arrascaeta. Os treinos para enfrentar o Brasil em Montevidéu começarão na segunda-feira (20) na capital uruguaia. O Uruguai é o segundo colocado das eliminatórias com 23 pontos em 12 partidas disputadas e está a quatro da seleção brasileira, que é líder.

CONFIRA OS CONVOCADOS

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Martín Silva (Vasco), Martín Campaña (Independiente-ARG) e Estebán Conde (Nacional-URU).

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid-ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting-POR), Gastón Silva (Granada-ESP), Maximiliano Pereira (Porto-POR), Jorge Fucile (Nacional-URU) Alejandro Silva (Olímpia-PAR) e Álvaro Pereira (Cerro Porteño-PAR).

Meio-campistas: Matías Vecino (Fiorentina-ITA), Egidio Arévalo Ríos (Atlas-MEX), Mathías Corujo (Universidad de Chile-CHI), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca-MEX), Diego Laxalt (Genoa-ITA), Carlos Sánchez (Monterrey-MEX), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA) e Gastón Ramírez (Middlesbrough-ING).

Atacantes: Edinson Cavani (PSG-FRA), Abel Hernández (Hull City-ING), Diego Rolan (Bordeaux-FRA), Cristhian Stuani (Middlesbrough-ESP) e Luis Suárez (Barcelona-ESP).