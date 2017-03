Netshoes faz pedido de abertura de capital na Bolsa de Nova York

TÁSSIA KASTNER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netshoes, start-up brasileira de varejo on-line, protocolou pedido de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York. A empresa, que deverá ser listada como "Nets", planeja captar US$ 100 milhões com a venda de suas ações. A companhia foi fundada em 2000 como uma loja física de calçados em São Paulo, por Marcio Kumruian e Hagop Chabab. As vendas fracassaram, e a empresa migrou para a internet. Hoje, o grupo engloba o site Netshoes, de artigos esportivos, e também a Zattini, varejo de moda e beleza. A empresa afirma ter 18 milhões de clientes registrados, sendo 5,6 milhões deles compradores ativos. A receita da Netshoes foi de R$ 1,74 bilhão em 2016, alta de 15,5% na comparação com o ano anterior. No final de 2016, 89,4% da receita da empresa vinha do Brasil. Os outros 10,6% foram gerados em vendas no México e na Argentina, onde a companhia também opera. Apesar do crescimento no faturamento, a empresa aprofundou suas perdas em 2016 e registrou prejuízo de R$ 151,9 milhões. Em 2015, a perda foi de R$ 99,5 milhões. O processo de abertura de capital é uma porta de saída de investidores que apostaram na companhia. Segundo o Crunchbase, site americano que coleta informações de investimentos em start-ups, a Netshoes já recebeu US$ 215 milhões em investimentos, em duas rodadas. Os bancos coordenadores da oferta serão Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Allen & Company LLC e Jefferies.