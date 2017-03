Dwyane Wade tem fratura no cotovelo e está fora da temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ala-armador Dwyane Wade não terminará dentro de quadra sua primeira temporada no Chicago Bulls. O veterano de 35 anos sofreu uma pequena fratura e uma distensão no cotovelo direito e ficará em recuperação pelo menos até o início dos playoffs. O jogador sofreu a lesão na última quarta-feira (15), na derrota por 98 a 91 para o Memphis Grizzlies em Chicago.

O diagnóstico foi dado após o jogador passar por uma ressonância magnética. Ídolo do Miami Heat, Wade era o segundo principal jogador dos Bulls na temporada, atrás do ala Jimmy Butler. Nativo de Chicago, ele teve médias de 18,6 pontos, 4,5 rebotes e 3,9 assistências. A equipe não considera a temporada do jogador encerrada, esperando o retorno dele em uma eventual classificação aos playoffs.

No entanto, os Bulls estavam em má fase mesmo com Wade em atividade, perdendo sete dos últimos dez jogos. Atualmente, o time de Chicago é o décima colocado na Conferência Oeste, com 32 vitórias - uma a menos que Milwaukee Bucks, Detroit Pistons e Miami Heat, sétimo, oitavo e nono colocados, respectivamente.