Escolas do Rio serão usadas como locais de vacinação contra febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As 1.250 escolas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro serão utilizadas como locais de vacinação contra a febre amarela, priorizando o atendimento de alunos e pais, informou nesta quinta-feira (16) a Secretaria estadual de Educação. As informações são da Agência Brasil. A vacinação nas escolas estaduais começará pelos seguintes municípios: Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Macaé, Rio das Ostras, Trajano de Moraes, São Pedro da Aldeia, Armação de Búzios e Cabo Frio. Neste período, as aulas ocorrerão normalmente, sem impacto na rotina das unidades escolares. Após a confirmação dos dois primeiros casos de febre amarela silvestre com transmissão dentro do Estado, com uma morte, na área rural de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, a Secretaria de Saúde informou ontem (15) que vai antecipar a vacinação para 24 municípios estratégicos nas regiões Norte, Noroeste, Serrana, dos Lagos e no entorno da reserva do Poço das Antas. A prioridade da campanha será imunizar a população residente ou que trabalha em áreas de mata e zonas rurais. O secretário de Saúde do Estado do Rio, Luiz Antônio de Souza Teixeira Jr, recomendou nesta quinta que moradores do Estado que ainda não foram imunizados contra a febre amarela não frequentem áreas de florestas. Segundo ele, é preciso esperar 10 dias para que a vacina faça efeito. CAMPANHA DE VACINAÇÃO A campanha de vacinação começou nesta quinta em Casimiro de Abreu em 12 postos de saúde e 24 escolas municipais, além de unidades volantes. Um hospital de campanha foi montado nesta quinta-feira, na Praça Feliciano Sodré, para imunizar os moradores. A meta é atingir 40 mil pessoas. Após reunião com 12 prefeitos em Casimiro de Abreu, Teixeira Jr disse que o Estado do Rio recebe nesta quinta todas as doses para cobrir 100% da população das 24 cidades que foram definidas como estratégicas, mas que a distribuição será gradativa. Para a primeira etapa da vacinação dos moradores desses municípios, o Ministério da Saúde vai disponibilizar 1 milhão de doses de vacinas. Os demais municípios, incluindo a capital e a região metropolitana, integrarão as duas fases seguintes, com previsão de início até o fim deste mês, mediante a liberação de novos lotes de doses a serem disponibilizados pelo Ministério da Saúde para o Rio de Janeiro. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe, que também participou da reunião em Casimiro de Abreu, o Estado registrou 37 notificações de febre amarela, dos quais 19 descartadas e os dois casos confirmados. MACACOS MORTOS A Secretaria de Estado de Saúde informou que recebeu, na última semana, os resultados dos exames das amostras encaminhadas ao Instituto Evandro Chagas, no Pará, em outubro de 2016, referente a macacos encontrados mortos naquela ocasião, em diferentes pontos do município do Rio. Diante do contexto epidemiológico a ser avaliado e dos resultados, até o momento, inconclusivos, a secretaria disse que aguarda os resultados da análise que está sendo conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio. Esclareceu que, até o momento, não há resultado conclusivo que confirme a morte de primatas por febre amarela no Estado.