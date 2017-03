(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Uma frente fria segue avançando pelas regiões Oeste e Sudoeste do Estado nesta tarde de quinta-feira (16) com chuvas fortes e muitas descargas elétricas. Pela manhã os maiores acumulados de chuva foram em Foz do Iguaçu, com 83,4 mm de chuva (estação do INMET), Santa Helena 61,2 mm e São Miguel do Iguaçu 57,0 mm.

No começo da tarde o eixo mais forte da frente estava na região Central, avançando sobre os Campos Gerais e a Região Metropolitna de Curitiba. Entre o fim da tarde e início da noite este eixo pode chegar a Curitiba, que tem previsão de chuvas em pancadas e trovoadas isoladas.