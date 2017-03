Casal é preso em flagrante com mais de 220 quilos de maconha no carro

Aproximadamente 225 quilos de maconha foram apreendidos no início da tarde de quarta-feira (15), próximo a praça do pedágio de São Luís do Purunã, pela equipe de investigação da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). Um homem de 25 anos e uma mulher de 35, foram presos em flagrante na ação. O casal transportava a droga em um Pálio de cor branca. O carro foi apreendido.

A equipe realizava diligências de rotina na região, quando abordou o veículo. Parte da droga estava dentro das mochilas dos suspeitos e parte estava embaixo dos bancos traseiros e dianteiros do carro, além do porta-malas do veículo. A droga foi avaliada em R$225 mil, cada quilo era revendido, em média, por R$1 mil.

De acordo com as investigações, o casal reside em Foz do Iguaçu (região Oeste do Estado) e transportaria a substância até a cidade de Campinas, situada no Estado de São Paulo. Na delegacia, a dupla alegou que cada um receberia R$ 4 mil para realizar o transporte.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia