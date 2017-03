Adolescente de 14 some depois de sair de escola no Xaxim

(foto: Divulgação)

O desaparecimento da adolescente Giovana Molin Astrup, de aoenas 14 anos, está mobilizando amigos, família e colégio em que a garota estuda. Ela está desaparecida desde a tarde de terça-feira (14), em Curitiba, quando deixou o colégio Nossa Senhora de Fátima, no bairro Xaxim, por volta das 12h30, e não voltou para a casa. A jovem mora com os pais na Vila Guaíra, em Curitiba e nunca fugiu de casa.

De acordo com as investigações, a garota não chegou a ir na lanchonete fast food que iria almoçar perto do colégio.

Quem tiver alguma pista sobre Giovana, deve ligar para a DHPP, pelo telefone (41) 3360-1400. A menina usava calça legging, botas pretas, camiseta e mochila.

O Boletim de Ocorrência (B.O) foi feito na quarta-feira (15), na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).