Trio Juazeiro vem a Curitiba comemorar seus 50 anos

O Trio Juazeiro, uma das mais tradicionais bandas de forró do Brasil, escolheu Curitiba e o Espaço Cultural Calamengau para comemorar seus 50 anos de carreira. A grande festa acontece neste sábado (18), a partir das 22h, na mais nordestina casa de forró de Curitiba. Para animar a noite, além da aniversariante, também estará presente o Trio Caruá.

A noite será embalada com muito forró pé-de-serra. Os ingressos custam R$ 25, mas, com o nome na lista, até meia noite, paga R$ 20, e podem ser adquiridos diretamente no local, somente a dinheiro. O evento será na Sociedade Vasco da Gama, tradicional Vasquinho. A casa não aceita cartões de débito ou crédito. Mais informações e reservas podem ser feitas pelos telefones (41) 3078 7766 ou (41) 99904 5129. A venda de ingressos na hora dos eventos está sujeita à lotação do espaço.

Para comemorar a data com o Trio Juazeiro, o Calamengau vai oferecer o bolo de aniversário e sortear as camisetas especiais do evento. “Tenho certeza que será uma noite memorável. É uma satisfação muito grande compartilhar com o Trio Juazeiro tantos anos de história. Eles, que tantas vezes já subiram ao palco do Calamengau, farão uma apresentação ainda mais bela. Também, na mesma noite, daremos espaço aos jovens, o Trio Caruá, como sempre, vem mostrar o bom forró pé de serra, dando uma prova de que a boa música nordestina se renova dia a dia”, destaca Maérlio Brabosa, o Ceará do Calamengau.

Para colocar o nome na lista e pagar R$ 20, basta acessar a página do evento no Facebook https://www.facebook.com/events/147675519082304/ e indicar. O desconto será aceito para nomes inseridos até às 16h, do dia do evento, sábado (18). Vale lembrar que para ter direito ao desconto é preciso chegar até a meia noite.





Trio Juazeiro

Formado, por Ligeirinho (zabumba e vocal), Mocotó (triângulo e voz) e Guilherme (sanfona e vocal), há 50 anos este trio encanta seu público pelas letras satíricas e pelas melodias contagiantes que estão presentes nos doze LPs e no CD Trio Juazeiro da coleção "Raízes Nordestinas", lançado pela gravadora MI. Na capital paulista, onde residem, realizam shows nas principais casas de forró da cidade. Para comemorar os 50 anos, o Trio fará turnê pelo país. Ao longo dessas cinco décadas de vida artística, tiveram a honra de dividir o palco com os maiores nomes do forró, como o nosso eterno Rei Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos, entre outros, além de também participar com artistas da nova geração como Falamansa, Rastapé, Forróçacana, Bicho de Pé, Trio Virgulino, Trio Caruá...





Trio Caruá

Com o objetivo de criar releituras dos grandes ícones da música nordestina, em 2008, no interior paulista, nasceu o Trio Caruá. Com Gustavo Moreno na Voz e Triângulo, Bruno Montoya no Zabumba e Jeffinho Almeida na Sanfona, desde sua formação, o Trio tem um trabalho de pesquisa no enorme acervo musical, garimpando vinis desde 1960, criando assim um repertório de forró autêntico e cheio de riqueza cultural. Por meio de arranjos modernos, eles criam uma nova identidade para músicas já consagradas, além de também apresentar criações autorais que trazem um conteúdo cotidiano e da atualidade. Com a mescla, o Caruá tem a intenção de alcançar e agradar públicos de todas as idades. Finalista de grandes Festivais de música e atuante ativo de todos os grandes eventos de forró no Brasil o Trio Caruá é reconhecido pela sua identidade alegre, jovem e uma batida contagiante, por onde passa, não deixa ninguém parado.





50 anos do Trio Juazeiro

Quando? Sábado, dia 18 de março

Que horas? A partir das 22h

Quais são as atrações? Trio Juazeiro e Trio Caruá

Quanto custa? R$ 25,00 (inteira) e R$ 20 (nome na lista)

Onde fica? Na Rua Roberto Barrozo, 1190 – Alto São Francisco – Curitiba | PR;

Informações: (41) 3078 7766 ou (41) 9904 5129.

Onde comprar: diretamente no local;

Observações: não serão aceitos cartões de débito e crédito.