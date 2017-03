Ceasa Paraná terá licitações em Londrina e Curitiba

A Ceasa Paraná realiza nos próximos dias 24, em sua unidade em Londrina, e nos dias 28 e 29 de março, na sua unidade em Curitiba, licitações de áreas públicas. Ao todos serão colocados em disponibilidade 74 lotes, sendo 28 boxes na Ceasa de Londrina e outros 46 lotes na Ceasa de Curitiba. A modalidade será pregão presencial, tipo maior oferta e para permissão de serviço de abastecimento no comércio atacadista de hortigranjeiros e atípicos em geral.

A outorga do Termo de Permissão Remunerada de Uso, conforme regulamento de mercado adotado pela Ceasa Paraná, terá prazo de sete anos e seis meses, renováveis uma única vez por igual período, a critério da Ceasa, conforme consta nos editais. “Estamos seguindo as orientações do Ministério Público do Paraná, que acompanha esses processos de pregões presenciais, que nos auxilia a estabelecer prazos e regras para esses trabalhos. Já realizamos outras licitações de áreas em nossas cinco unidades”, diz Natalino Avance de Souza, diretor-presidente da Ceasa Paraná.

LONDRINA - Na Ceasa de Londrina, o credenciamento, abertura dos envelopes e processo de licitação serão realizados no auditório da unidade, na Avenida Brasília, 10.000, Gleba Ribeirão Lindóia. O processo ocorrerá no dia 24, a partir das 9 horas. “Os tamanhos e áreas variam entre 32 metros quadrados a 114 metros quadrados, com lances mínimos entre R$ 18.378,90 a R$ 79.386,64, dependendo do pavilhão e sua localização na unidade”, explica Marcos Augusto Pereira, gerente da Ceasa Londrina.

CURITIBA - Na Ceasa de Curitiba, a Comissão Permanente de Licitação desdobrou em dois dias o processo para o pregão presencial de áreas na unidade. No dia 28 de março serão realizados, a partir das 13 horas na gerência de mercado da unidade, o credenciamento e recebimento dos envelopes de habilitação para os interessados em participar do sistema de leilão. A abertura do pregão acontecerá no dia seguinte, 29 de março, a partir das 13 horas, no anfiteatro da Ceasa de Curitiba, situado na Rodovia Régis Bittencourt, 22.881, BR 116, quilômetro 111, bairro Tatuquara.

“Como teremos licitação para 46 lotes na unidade de Curitiba, preferimos antes receber os envelopes de habilitação, para conferência de dados e da documentação dos interessados. O processo de licitação das áreas disponíveis no mercado será no dia seguinte (29)”, explica Abelardo Luiz Siqueira Mendes, um dos integrantes da equipe de licitações, pregões e contratos da Ceasa Paraná.

“Entre os lotes na unidade de Curitiba estão áreas disponíveis nos mercados de Flores, de Orgânicos, de Hortigranjeiros, de Atípicos e de Caixarias”, diz Joarez Miranda, gerente da Ceasa Curitiba. Os tamanhos dos espaços variam de 15 metros quadrados a 357 metros quadrados, assim como os lances mínimos entre R$ 4.753,08 a R$ 123.778,13, dependendo do pavilhão e de sua localização no mercado.

Os interessados em participar das licitações poderão obter o edital, assim como seus anexos, gratuitamente, no portal da Ceasa Paraná – www.ceasa.pr.gov.br, no ícone Licitações, Licitações de Áreas Ceasa, ou ainda através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br. Dúvidas, esclarecimentos ou mais informações sobre o processo poderão também ser obtidas junto às gerências de mercado das Ceasas de Curitiba e Londrina ou pelo telefone (41) 3253-3232, setor de licitação.