(foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal da Educação comunica às famílias com filhos matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) que as 206 unidades estão com atendimento normalizado nesta quinta-feira (16/03). Grande parte dos profissionais aderiu à paralisação nacional do dia 15 de março.

A administração municipal se esforça para investir cada vez mais em educação. A dívida herdada da gestão anterior é de R$ 140 milhões e a Prefeitura se empenha no pagamento de fornecedores, como os de limpeza, manutenção, alimentação escolar, transporte, que são indispensáveis ao andamento das atividades nas unidades escolares.

Além disso, a Prefeitura investe em ações para colocar os 12 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) inaugurados no fim de 2016 em pleno funcionamento. Isso ainda não é possível porque nestas unidades faltam equipamentos como geladeira, fogão, material didático. Além disso, ao construir e inaugurar os CMEIs, não houve previsão de servidores para o trabalho.

Juntos, os 12 CMEIs vão atender cerca de duas mil crianças, quando estiverem em pleno funcionamento. Além dos CMEIs inaugurados, há cinco em construção e um com obras paralisadas, que serão reiniciadas em breve.

A Prefeitura de Curitiba informa que permanece aberta ao diálogo, que permite a construção conjunta de ações que beneficiem a educação. Também orienta que as famílias enviem seus filhos às escolas pois muitas estão com profissionais e os estudantes não compareceram.