Giovanna Antonelli aproveita mudança no visual de personagem para doar o cabelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Giovanna Antonelli, no ar em "Sol Nascente" (Rede Globo), aproveitou a mudança no visual da personagem Alice para praticar uma boa ação. Em um vídeo publicado na página da ONG Cabelegria no YouTube, a atriz aparece nos bastidores da novela cortando os próprios cabelos, que mais tarde foram doados. Giovanna, que é madrinha da ONG, ficou com receio de mudar o penteado, mas foi até o fim. "Demorou tanto para crescer... Mas é por uma boa causa", disse. "Com essa transformação [da minha personagem], eles resolveram que vão cortar meu cabelo. Como eu sou madrinha do Cabelegria, que é um projeto incrível que faz peruquinha para as crianças com câncer, eu falei: 'Anderson, marca aqui que eu vou cortar o meu cabelo'", explicou. "Claro que depois ele vai dar o toque final." Giovanna também disse que seus filhos já doaram os cabelos para a ONG.