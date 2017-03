Prefeitura negocia e pede para professores retornarem às escolas

(foto: Joel Rocha /SMCS)

Durante a mesa de negociações desta quinta-feira (16), a Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, afirmou que dará andamento ao Plano de Carreira dos Professores municipais, bem como apresentará uma sugestão de cronograma para a contratação de novos professores.

“A forma de se fazer isso depende de questões financeiras, dados esses que serão apresentados à categoria em uma reunião marcada para a próxima terça-feira, 21 de março”, disse o secretário de Administração e Recursos Humanos, Carlos Calderon. A partir dessa explanação, o detalhamento das propostas será negociado.

A Prefeitura de Curitiba pede para que os professores em greve retornem às salas de aula e orienta ainda que os pais dos alunos entrem em contato com as escolas para saber detalhes do funcionamento de cada unidade, uma vez que a maioria delas está funcionando, mas muitos alunos não têm comparecido.

Educação

Desde o início desta gestão, a administração busca meios de honrar os compromissos assumidos pela gestão anterior com os servidores, como o pagamento da última parcela do Plano de Cargos, que deveria ter sido quitada em dezembro de 2016.

Só na área da Educação, a dívida herdada da gestão anterior é de R$ 140 milhões. O pagamento a fornecedores como os de limpeza, manutenção, alimentação escolar, transporte é indispensável ao andamento das atividades nas unidades escolares.