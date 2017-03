Dobra acesso à internet sem fio gratuita da Copel Telecom no Litoral

O número de pessoas que acessaram o serviço de internet sem fio gratuita da Copel Telecom no Litoral nesta temporada dobrou em relação ao verão passado. Foram 35 mil usuários na ação 2016/2017, em comparação com 16 mil que acessaram o serviço em 2015/2016.



Maior divulgação do serviço pode explicar o aumento da adesão. “Neste ano, tivemos mais comunicação sobre o serviço por meio das ações promocionais que realizamos nos fins de semana no Litoral, com tenda na areia e animadores. Além disso, pode ser que o número de dispositivos móveis, como celulares, tenha aumentado, seguindo uma tendência mundial”, diz o diretor-técnico da Copel Telecom Mauricio Arbetman.



Assim como no último verão, foram ofertados cem equipamentos transmissores de internet sem fio distribuídos em Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Pontal do Paraná (Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shagri-lá e Pontal do Sul), Ilha do Mel, Paranaguá, Antonina e Morretes.



O serviço foi ofertado gratuitamente pelo sexto ano consecutivo. “É uma ação que se tornou tradicional para a Copel Telecom e para os veranistas das praias paranaenses, e deve ser oferecido de novo na próxima temporada”, afirma Arbetman.



DADOS DE ACESSO - Os usuários que acessaram a internet sem fio gratuita da Copel Telecom no Litoral terão seus dados de acesso armazenados para o próximo verão, quando os cadastros serão reativados.