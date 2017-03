Barracões são demolidos para obra na trincheira da Ceasa

(foto: Luiz Costa/SMCS)

A Justiça cumpriu o mandado oficial de desocupação, na manhã desta quinta-feira (16), de uma área declarada de utilidade pública para a Prefeitura no bairro Tatuquara. Barracões que ficam ao lado de um posto de combustíveis, em frente a BR-116 sentido sul, começaram a ser demolidos nesta quinta-feira.

Os barracões estavam na área onde será construído um dos acessos à trincheira das Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa). Os locais deveriam estar desocupados desde quando a obra teve início, em outubro de 2016. O decreto 1.569 de 2010 declarou a área de utilidade pública para a Prefeitura, para fins de desapropriação para viabilizar as obras de construção das alças de acesso da trincheira da Ceasa.

Um oficial de justiça e a Polícia Militar acompanharam o cumprimento do mandado de desocupação da área. A previsão é que até o final da tarde desta quinta-feira todos os barracões tenham sido demolidos. Ao todo, 13 pontos comerciais funcionavam nos barracões.

Desapropriação

Em 22 de dezembro de 2014 o proprietário do posto de combustíveis, que também era dono dos barracões, assinou um acordo na Justiça concordando com o valor oferecido pela Prefeitura para desapropriação da área. O valor pago pela indenização dos barracões foi de R$ 3,3 milhões, em 2015.

No mês de outubro de 2016 os ocupantes das lojas foram avisados que teriam que sair do local, pois já havia sido paga a indenização. Todos foram notificados e intimados pela Justiça. A maioria saiu voluntariamente, mas alguns permaneceram no local até a manhã desta quinta-feira, quando foi cumprida a ordem judicial de desocupação.

Ainda estavam funcionando uma borracharia, uma elétrica, uma loja de peças automotivas e oficinas mecânicas. Com a desocupação da área, a Prefeitura poderá continuar com a obra do acesso à trincheira. No local será possível fazer o retorno e acessar à Ceasa por baixo da BR-116.

Trincheira

Desde janeiro, a Prefeitura retomou as obras das quatro alças de acesso da trincheira da Ceasa, que haviam sido paradas no fim de outubro de 2016. A intervenção irá melhorar o acesso entre os bairros CIC, Tatuquara e Umbará. O investimento é de R$ 10,6 milhões, recursos do próprio município.

A extensão total da obra é de 1.165,12 metros e o prazo de conclusão é 300 dias. Com a desocupação dos barracões, a obra terá um grande avanço, pois novas frentes de trabalho irão se abrir do lado do sentido sul da BR-116.

Atualmente estão em execução serviços de drenagem, reforço do solo onde haverá pavimentação e aterros. O projeto também compreende a pavimentação das alças de acesso, muro de contenção, iluminação, calçadas, rampas de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção, sinalização horizontal e vertical, além de paisagismo. Todos os trabalhos são coordenados e fiscalizados pela secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura.

Maior mobilidade

Quando as alças estiverem concluídas, a trincheira vai permitir a ligação entre as ruas Hasdrubal Bellegard, na CIC, e Dílson Luís, no Tatuquara. Os motoristas vão poder cruzar por baixo da BR-116, sem interrupções. A trincheira também funcionará como uma opção de retorno quase em frente à Ceasa.

Atualmente, quem está na BR-116, sentido a Fazenda Rio Grande, precisa andar quase dois quilômetros para fazer o retorno e acessar à Ceasa. A trincheira vai acabar com este problema.