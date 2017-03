DIEGO BARGAS* RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos grandes chamarizes de Fred Sem Alma, personagem interpretado por Leopoldo Pacheco, na novela "Novo Mundo", que estreia dia 22, é o seu visual. Para viver o pirata da nova trama das seis da Globo, o ator encara uma hora e meia na cadeira de maquiagem, todos os dias. "Sujo as unhas, os dentes, coloco as tatuagens", diz ele. Desenhos cobrem a cabeça de Leopoldo, raspada diariamente com navalha. O figurino inclui vestimenta pesada para quem vai gravar no calor do Rio de Janeiro. "Eu chamo meu casaco de micro-ondas. Em cinco minutos estou pingando de suor", brinca. "É um trabalho muito especial como linguagem. A estética é farta e verdadeira. Acho que é o que torna interessante", considera. *O jornalista viajou a convite da Globo