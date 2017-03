'Sou mais livre com mulheres', declara Elettra

(foto: Divulgação/TV Globo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elettra acabou de entrar no "BBB 17" e já está apimentando as coisas no confinamento. Na tarde desta quinta-feira (16), a italiana resolveu falar sobre sexo com os brothers e sisters.

De forma pouco discreta, Elettra perguntou a Emilly e Marcos se eles já haviam feito algo embaixo do edredom. "Todo dia", respondeu Ilmar, brincando. Emilly, visivelmente envergonhada, rebateu: "É mentira." A intercambista ainda perguntou a Emilly se ela "gosta também de mulheres". "Só de homens, mas não vejo problema nenhum. Já beijei uma amiga minha", respondeu a gêmea.

Elettra também declarou suas preferências. "Eu, por exemplo, sou muito difícil com os homens. Com as mulheres eu sou mais livre", revelou durante a conversa.

Nesta quarta (15), Elettra já havia perguntado a Vivian e Emilly sobre a vida sexual dos confinados. "Acho que até agora não", disse Vivian ao ser questionada se alguém já tinha movimentado o edredom. "Coisinhas rolam, é óbvio", disse Emilly.