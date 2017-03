Ciclo de conferências discute a civilização

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temporada 2017 do ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento pretende formar um mosaico com as visões de nove pensadores acerca do tema "Civilização - A Sociedade e seus Valores". De maio a dezembro, palestram em São Paulo nomes como o economista francês Thomas Piketty, o escritor cubano Leonardo Padura e o escritor israelense Amós Oz. A abertura da edição, no dia 17 de maio, fica a cargo de do físico italiano Carlo Rovelli --os ingressos serão vendidos a partir desta sexta (17). "A primeira preocupação do Fronteiras é mostrar a pluralidade de visões sobre a questão, cada um dos convidados tem um viés", diz o curador Fernando Schüler. As abordagens vão da memória em países em transformação, como no caso de Padura, ao conceito de paz em regiões de conflitos, no de Oz. O curador explica que o tema teve como ponto de partida os fenômenos das migrações e crise de refugiados. Para Schüler, os fatos ainda são pouco compreendidos e levantam questões sobre os pilares da civilização, como a tolerância e o confronto entre diferentes culturas. "[O evento] é um convite à reflexão mais lenta em um mundo rápido, um momento para recuperar a fruição das ideias e conectar pessoas", afirma o curador.