Beto Richa anuncia novo presidente da Copel

(foto: Arnaldo Alves/AN-PR)

O governador Beto Richa indicou o engenheiro Antonio Sérgio de Souza Guetter para assumir a presidência da Copel. Ele substituirá a Luiz Fernando Vianna, que foi nomeado pelo presidente Michel Temer para a diretoria-geral de Itaipu.



Guetter é funcionário de carreira, já ocupou várias diretorias e atualmente é diretor da Copel Distribuição. “Confirmo meu compromisso de nomear sempre um copeliano de carreira para a presidência. Guetter é um profissional competente e experiente e saberá manter a Copel no excelente ritmo de crescimento e qualidade de serviço oferecido aos paranaenses”, disse Richa.



“A nomeação de Vianna para Itaipu também é uma grande conquista da Copel e do Paraná, pois ele é um paranaense de renome no setor elétrico nacional. Fez um ótimo trabalho na Copel e, tenho certeza, fará uma grande gestão à frente de Itaipu”, acrescentou o governador.



Guetter tem 55 anos e nasceu em Curitiba. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná. Tem mestrado em Finanças e em Administração. Fez especializações nos Estados Unidos e Japão.



O novo presidente ingressou na Copel por concurso público em 1987 e já ocupou diversos cargos técnicos e de gestão na empresa. Foi diretor de Participações, Finanças e Copel Renováveis.



Na Fundação Copel, foi diretor de Administração e Seguridade e diretor-presidente. Desde janeiro de 2016, Guetter é diretor-presidente da Copel Distribuição, a maior empresa do grupo Copel. A indicação de Guetter será submetida à aprovação do Conselho de Administração da Copel, que se reúne na próxima quarta-feira.