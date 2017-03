Motor Show será domingo no Hard Rock Cafe Curitiba

Motor Show no Hard Rock Cafe (foto: Divulgação/Fabiano Guma)

Dia 19 de março (domingo), das 11 às 21h, acontece o lançamento oficial do Motor Show 2017. O evento, que acontece no Hard Rock Cafe Curitiba, traz um misto de atrações como exposição de carros e motos customizados (dos mais variados modelos, tipos e estilos), música, barbearia, performances, tatuagem e muito mais. O mundo da cultura custom envolvido no lançamento das edições de 2017 do maior parque de diversões a motor do Brasil. O Motor Show lança a sua 6ª edição em Curitiba (20 e 21 de maio – Autódromo Internacional de Curitiba), 2ª edição do Old School Motor Show (12 de agosto – Gaspar - direcionada somente para veículos e motocicletas com mais de 30 anos de fabricação) e a 2ª edição do Motor Show Londrina (11 e 12 de novembro – Autódromo Internacional Ayrton Senna).

Haverá atrativos dentro e fora do Hard Rock Cafe. Um dos atrativos será a exposição de Custom Cars & Bikes, que terá 100 expositores entre carros e motos customizados. No terceiro andar do Hard Rock Cafe, também conhecido como 3Floor, haverá shows com bandas locais (Gui Guimarães, Motor Show Jam e Zé Rodrigo), além da Kustom Kulture Experience com a participação da Grilo Gringo Custom House com barbearia, estúdio de tatuagem e design de camisetas, além de customização (ao vivo) de carrinhos em miniatura com o artista Sandro Stremel. Haverá ainda presença do Espaço Diecast com miniaturas de coleções especiais. No 2º andar haverá exposição da fotógrafa Mel Gabardo com registro de fotos inéditas da viagem ao maior deserto de sal do mundo, o Salar do Uyuni, com carros Hot Rods.

O evento ainda terá a participação da Cabral Motor Honda e de oficinas de customização como Celio Dobrucki / Celio Motorcycles, Garagem Rabugentus, Legend Motors e Cafe Racer Studio com exposição de motocicletas, apenas uma amostra do que irão mostrar no Motor Show Curitiba em Maio. Participação de customizadores, preparadores e construtores de veículos, como Nene da Nhra, Idini Gamballi Jr da AC3, Coe Garage, entre outros. Outra presença marcante será dos clubes automotivos classificados para a gincana interclubes Motor Show Curitiba. Estes clubes juntos arrecadaram, neste ano, 15 toneladas de alimentos que foram destinados para a Fundação Pro Pinhais no último domingo, 05 de março. Cada clube será representado por um veículo na exposição. “Além disso teremos inscrições limitadas para 20 carros pelo site www.omotorshow.com.br para quem quiser participar desta exposição preliminar. A inscrição ainda dá direito a kit motor show com camiseta, ingressos para o Motor Show Curitiba e convite vip para o show com Zé Rodrigo as 19h no Hard Rock Café”, comenta Rafael Casagrande, diretor da 3 Sport Entertainment e presidente da Associação Veículos Históricos.

Confira a programação do evento de lançamento – 11 às 21h

11h – Exposição de Custom Cars & Bikes na Rua Buenos Aires

11h – Início do “Click Motor Show” (os fotógrafos estarão na frente do Hard Rock registrando fotos para que os veículos não participantes da exposição Custom Cars & Bikes levem uma recordação para casa)

12h – Coletiva de Imprensa (Function Room – Hard Rock Cafe)

13h – Police Motor Show (duas modelos estarão vestidas de policiais e terão como objetivo “prender” as pessoas e leva-las até o painel de fotos no 2º andar. Haverá uma pessoa tirando fotos e postando no álbum da fanpage O Motor Show no Facebook. A pessoa somente será liberada da “delegacia” se curtir a página e compartilhar a foto que foi registrada)

14h – Show Gui Guimarães (3Floor)

15h – Início do Kustom Kulture Experience (3Floor)

16h – Show Motor Show Jam (3Floor)

17h – Término do Registro “Click Motor Show” (Rua Comendador Araújo)

18h – Término Kustom Kulture Experience (3Floor)

18h – Término Exposição Custom Cars & Bikes Motor Show (Rua Buenos Aires)

18h – Sorteio de brindes / promoções (3Floor)

18h – Encerramento atividades livres

19h – Show com Zé Rodrigo (3Floor) – exclusivo para convidados

21h – Encerramento Festa

A festa, com entrada gratuita, é voltada para os amantes do universo a motor, além de todos os atrativos que envolvem a cultura custom. Estarão presentes ao evento pessoas relacionadas ao meio da customização de veículos e motocicletas de destaque nacional, uma vez que Curitiba possui forte reconhecimento pela qualidade dos projetos já desenvolvidos e construídos. Também estarão presentes entusiastas da Kustom Kulture, autoridades locais, empresários, jornalistas e os apaixonados por este universo. “O lançamento do O Motor Show no dia 19 de março é para celebrarmos o sucesso do nosso calendário previsto para 2017/2018, assim como temos que muito comemorar a continuidade das atividades do Autódromo de Curitiba, uma vez que este não será mais fechado. Nossa programação de eventos começa por Curitiba nos dias 20 e 21 de Maio, depois teremos Fazzenda Park Hotel (Gaspar/SC) em 12/Agosto e Londrina nos dias 11 e 12 de novembro. Já temos a data de 20 de Janeiro/2018 pré-confirmada para a edição Summer Fest do Motor Show em Balneário Camboriú. Além disso, estamos com uma extensa programação de promoções, onde iremos realizar a promoção Loucuras Por Um Hot Rod, onde o seu vencedor ao final de 2018 irá levar pra casa um autêntico Hot Rod 1932. Isso e muito mais vai rolar nas edições do O Motor Show. Então temos muito pra festejar mesmo. Curitiba é a nossa casa e o Hard Rock Cafe acreditou no nosso projeto. Isso é mais um motivo de orgulho para nós da nação Motor Show”, explica Rafael Casagrande, diretor da 3 Sport Entertainment, agência de Marketing Esportivo e Gestão de Carreiras. A realização da festa é da Associação Veículos Históricos, entidade social que busca a valorização e o reconhecimento dos veículos históricos customizados. A Associação é responsável pela realização das edições do O Motor Show, em parceria com a 3 Sport Entertainment, Agência de Marketing Esportivo e Gestão de Carreiras.

O MOTOR SHOW

Seis anos do maior parque a motor de diversões do Brasil: o MOTOR SHOW. Nos dias 20 e 21 de maio/2017 acontece a 6ª edição do MOTOR SHOW CURITIBA, evento que traz a força do universo a motor, reunindo inúmeras atrações e centenas de veículos dos mais diferentes modelos e estilos em único final de semana, com atividades para os amantes do mundo sobre rodas e toda a família. Esta edição é muito especial porque celebra a continuidade das atividades do Autódromo Internacional de Curitiba, uma vez que este recentemente divulgou o seu fechamento. Entre as atrações confirmadas para o evento estão: Road Tour Rod & Custom, Encontro Hot Rods & Muscle Cars, Exposição carros e motos customizadas, Desafio 201 metros Hot Rods & Muscle Cars, Recorde Mundial Burn Outs, Pista 40 graus com desfiles e inúmeras atrações na pista, Autocross Motor Show, Shows e apresentações, Drift RC, Pin-ups e Delegacia Motor Show, Autocross Motor Show, Gincana Interclubes, Avaliação AVHC veículos customizados, Feira de roupas, peças, acessórios e memorabilia, Motor Food com os melhores Food Trucks de Curitiba e região, Parque Infantil, Vôos panorâmicos, sorteio de brindes e muito mais. No dia 12 de agosto é a vez do Old School Motor Show que reúne veículos e motocicletas com mais de 30 anos de fabricação dentro da programação do Fazzenda Car Show, evento realizado todos os anos em Agosto no Fazzenda Park Hotel, em Gaspar/SC. Já nos dias 11 e 12 de novembro acontece a 2ª edição do Motor Show Londrina no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina/PR. Saiba mais em www.omotorshow.com.br.

Informações adicionais:

- A partir deste ano os eventos O Motor Show levarão o nome das cidades como assinatura. Exemplo: Motor Show Curitiba, Motor Show Londrina;

- O Motor Show conta com um novo site. Para informações acesse: www.omotorshow.com.br;

- Inscrições dos veículos para o Motor Show Curitiba serão realizadas no site a partir das 08h do dia 20/março;

- Ingressos à venda também pelo site ou diretamente com os clubes automotivos participantes da Gincana. A lista completa dos clubes está no site.

Serviço:

Lançamento Motor Show – Edições 2017

Dia: 19 de março (domingo) das 11h as 21h

Local: Hard Rock Cafe Curitiba – Rua Buenos Aires, 50, Batel – Curitiba/PR

Para reserva de mesas* no Hard Rock: (41) 3091-6060 (*Atendimento em horário comercial de segunda à sexta-feira das 9h às 18h)

Site e ingressos a venda: www.omotorshow.com.br

Facebook.com/omotorshow

Instagram.com/o_motorshow

Patrocínio: Injepro / Militec 1 / So Carrão

Apoio: Aeroporto Executivo / Adesipar / Amazonas Dragway / Hard Rock Café Curitiba / Slaviero Hotéis / OK Brasil Operadora Turismo / Federação Paranaense de Automobilismo / Federação Brasileira Veículos Antigos

Mais informações: contato@omotorshow.com.br

Realização: Associação Veículos Históricos