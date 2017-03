Chega o outono e chegam também as alergias

Em breve a temperatura começa a cair e o calor intenso do verão dará espaço ao clima mais ameno do outono. As pessoas então tendem a permanecer mais tempo em ambientes fechados e a tirar as roupas guardadas no armário. O médico endocrinologista Mauro Scharf, da Unimed Laboratório, destaca que essas mudanças resultam em problemas bastante comuns e conhecidos da população. “É nessa época que aparecem as alergias, principalmente a asma e a rinite alérgica.”

O médico explica que as alergias são reações exageradas do sistema imunológico de pessoas predispostas quando entram em contato com certas substâncias conhecidas como alérgenos. Cerca de ¼ da população mundial sofre com alergia. “A asma e a rinite alérgica são as mais comuns e, embora seja difícil eliminar completamente os agentes causadores dessas alergias, algumas ações podem prevenir seus sintomas. Evitar o contato com a poeira e cuidar para que os objetos de uso pessoal não acumulem ácaros e fungos são algumas das medidas mais simples e eficazes”, orienta o endocrinologista da Unimed Laboratório.

Retirar as roupas pesadas e as cobertas do armário, lavá-las e colocá-las para secar no sol ajuda a eliminar ou pelo menos diminuir os ácaros existentes e inibe a proliferação deles e de fungos. Aspirar a casa ou limpar com um pano úmido, também evita que a poeira seja levantada e também auxilia a diminuir a população de ácaros e a remoção de outros alérgenos que causam as alergias respiratórias.

Mauro Scharf ressalta que além do diagnóstico clínico, exames laboratoriais ajudam a detectar tanto a rinite quanto a asma. “A partir desse diagnóstico, o médico indicará o melhor tratamento para cada paciente.” O médico explica ainda que há médicos generalistas, como clínicos e pediatras e especialistas nessa área, que são os alergistas e imunologistas, otorrinolaringologistas e pneumologistas que podem ser consultados para conduzir esses casos.

Asma

A asma (também conhecida como "bronquite asmática" ou como "bronquite alérgica") é uma doença que acomete os pulmões e que se acompanha de uma inflamação crônica dos brônquios. O asmático tem tosse frequente e prolongada, nem sempre com catarro; chiado, cansaço, opressão no peito com dificuldade para respirar. Esses sintomas podem aparecer juntos ou ocorrer isoladamente. A asma pode ser causada por vários fatores: alergia, infecções, viroses, como gripes e resfriados, ou ainda as sinusites; mudanças de tempo, fumaças, cheiros fortes; esforço físico; aspectos emocionais. Há outras motivos possíveis: alguns tipos de medicamentos, alimentos, refluxo gastroesofágico, causas hormonais, fatores relacionados ao trabalho ou à escola, outras doenças.

Rinite alérgica

É uma reação imunológica do corpo a partículas inaladas que são consideradas estranhas. Essas substâncias são chamadas de alérgenos. O nariz é a porta de entrada para o ar e substâncias carregadas por ele, e tem a função de filtrar as impurezas, além de umidificar e aquecer o ar que vai chegar aos pulmões. O sistema imunológico do alérgico reage de forma intensa a estas substâncias estranhas na tentativa de defesa do organismo. Na crise da rinite, a pessoa apresenta obstrução nasal, coriza, espirros e coceira no nariz. Se a pessoa tiver predisposição para asma, pode apresentar também crise asmática com falta de ar e cansaço.