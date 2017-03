Começa amanhã a venda de ingressos para peças no Guaíra

(foto: AEN)

A venda de ingressos para os espetáculos do Festival de Curitiba 2017 que serão apresentados nos espaços do Centro Cultural Teatro Guaíra (Guairão, Guairinha e Mini-Guaíra) será realizada nos quiosques do Disk Ingressos e no site. Ao entrar na página do Festival de Curitiba (www.festivaldecuritiba.com.br), onde é possível acessar toda a programação, o interessado será direcionado para a compra dos ingressos. As vendas começam nesta sexta-feira, 17/3, a partir das 10h.

Os espetáculos que estão em cartaz nos espaços do complexo são: “A Casa dos Budas Ditosos” (Guairão), com Fernanda Torres, “7 Conto” (Guairão), com Luiz Miranda, “E Se Elas Fossem Para Moscou?” (Guairinha), de Christiane Jatahy, a portuguesa “Moçambique”, (Guairinha) o musical “Roque Santeiro” (Guairão, “Leite Derramado” (/guairinha),com Juliana Galdino, “Gaby Amarantos” (Guairão), “Cada um com seus Pobrema” (Guairão), solo de Marcelo Medici, Mart’nália (Guairão) e “Nós” (Guairinha), do Grupo Galpão.

Os ingressos para as demais peças do Festival podem ser adquiridos no site http://festivaldecuritiba.com.br/, no aplicativo “Festival de Curitiba 2017” e na bilheteria oficial, no ParkShoppingBarigüi, com funcionamento das 11h às 23h, de segunda a sexta, no sábado, das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 20h.

Serviço:

Loja do Disk Ingressos Shopping Palladium: Horário: Segunda à sexta de 11h a 23h. Sábado de 10h a 22h. Domingo de 14h a 20h

Quiosque Shopping Estação: Horário: Segunda à sábado de 10h a 22h. Domingo de 14h a 20h.

Quiosque Shopping Mueller: Horário: Segunda à sábado de 10h a 22h. Domingo de 14h a 20h

Bilheteria Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971). Horário: Todos os dias de 10h a 22h

Call Center Disk Ingressos "receba em casa": (41) 3315-0808. Horário: Segunda à sábado de 9h a 21h. Domingo de 9h a 18h.