Programação do Fronteiras do Pensamento

17/5 - Carlo Rovelli Físico italiano, autor de "Sete Breves Lições de Física" e um dos pioneiros na pesquisa sobre gravidade quântica. 7/6 - Gilles Lipovetsky e Eduardo Giannetti O filósofo francês encontra-se com o economista e cientista social brasileiro. 26/6 - Amós Oz O escritor israelense e ativista político, semifinalista do Man Booker International Prize neste ano por "Judas", abordará o conceito de paz em regiões de conflito. 23/8 - Leonardo Padura O escritor e jornalista cubano, autor de "O Homem que Amava os Cachorros", falará sobre a memória em países em transformação, como Cuba. 27/9 - Thomas Piketty Economista francês, autor do best-seller "O Capital no Século XXI", é conhecido por suas pesquisas sobre economia da desigualdade. 25/10 - Niall Ferguson Historiador britânico e professor da Universidade Stanford, é autor de "Civilização - Ocidente x Oriente". 08/11 - Deirdre McCloskey A economista norte-americana é autora de mais de uma dezena de livros nas áreas da economia de livre mercado e origem do mundo moderno. 6/12 - Martha Nussbaum A filósofa norte-americana, professora da Universidade de Chicago, defende as humanidades na educação. quando de 17/5 a 6/12 onde Teatro Santander, av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, tel. (11) 4003-1022 Quanto de R$ 1.688 (balcão) a R$ 2.886 (plateia) o pacote -assinantes da Folha de S.Paulo têm 50% de desconto. Venda na bilheteria da casa e pelo site entretix.com.