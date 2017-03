Mutirão de Cardiologia agiliza atendimento de pacientes em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba dá mais um passo para acabar com a fila de espera da população por procedimentos de saúde. Depois do Mutirão de Dermatologia e da retomada da capacidade de atendimento do Laboratório Municipal, a fila dos pacientes de cardiologia começa a andar.

O prefeito Rafael Greca, a primeira-dama Margarita Sansone e o vice-prefeito Eduardo Pimentel acompanharam o primeiro dia do Mutirão de Cardiologia, nesta quinta-feira (16/03), no Hospital do Idoso Zilda Arns, no Pinheirinho. A fila de consultas tem cerca de seis mil pessoas e está represada em quatro meses.

Colocar a agenda de atendimentos médicos em dia é prioridade para Greca. A estratégia denominada Saúde Já, lançada no mês passado, prevê a reestruturação do sistema de saúde de Curitiba e já destinou R$ 12 milhões para equacionar as filas por consultas e procedimentos. “O mutirão começa hoje e não para mais. Há pessoas que esperam de quatro meses a até dois anos para exames ou consultas. Queremos que elas sejam atendidas para que os corações curitibanos sejam bem tratados”, declarou Greca.

A espera por consulta com especialista em cardiologia é de quatro meses, em média, e a fila para alguns exames dessa área pode superar dois anos. “A estratégia Saúde Já busca soluções para os principais problemas encontrados dentro do SUS em Curitiba. Queremos que as filas não existam mais”, disse o secretário municipal da Saúde, João Carlos Baracho.

Os pacientes a serem atendidos são encaminhados pelas unidades de saúde de sua região. A estrutura, médicos e enfermeiros do Hospital Zilda Arns ficará à disposição do mutirão também aos sábados.

Humanização

Durante a visita, o prefeito falou aos funcionários do Hospital Zilda Arns. “Vocês representam o rosto humano de Curitiba”, definiu, citando o esforço da Prefeitura em colocar as contas em dia. “Tenho vontade imensa de fazer Curitiba mais forte que as dificuldades. Nossa vontade é de dar o melhor para o povo de Curitiba”, disse, emocionado.

Também acompanharam a visita as vereadores Maria Letícia Fagundes e Katia Dittrich e o administrador da Regional Pinheirinho, João Luiz Cordeiro.

Os pacientes que aguardavam a consulta apoiavam o prefeito. O aposentado Jurandyr Schmitz Júnior, 76 anos, estava há um ano e meio esperando vaga para exame de esforço, que avalia a circulação cardíaca, entre outras características. “Já fiz o exame e agora vou consultar. A fila está andando, com a saúde em primeiro lugar”, comentou o aposentado, acompanhado da esposa.

O representante comercial Rui Carlos Castilho, 61 anos, tem pressão alta e esperava há seis meses para consultar. Sebastião Meneguelo, 75 anos, também aguardava desde outubro para ser chamado. Ele teve infarto há alguns anos e precisa de acompanhamento. Os dois foram atendidos nesta quinta-feira e estavam satisfeitos com o mutirão e com o cuidado que recebiam. “Tive o infarto e me cuido, ando de bicicleta. Mas é bom ter o acompanhamento com especialista”, comentou Sebastião.

Rotina

Normalmente, o paciente se dirige à Unidade de Saúde de sua região e o médico, se necessário, o encaminha para outra unidade parceira da Secretaria Municipal da Saúde para procedimento específico. Assim, o paciente entra em fila para consulta e outra para exame.

Com o Mutirão da Cardiologia, o Hospital do Idoso Zilda Arns se responsabiliza por toda linha de cuidados com o paciente, que só será encaminhado a outra unidade, caso o procedimento necessário não seja compatível com a complexidade disponível no hospital. “Nosso cuidado é integral. Recebemos o paciente na primeira consulta e vamos acompanhá-lo com consultas de retorno e exames até a solução do problema ou seu devido encaminhamento”, descreveu Nivia Pereira de Souza, diretora executiva do hospital.

A intenção é consultar e encaminhar o paciente para exames, se possível, no mesmo dia. O enfermeiro Mário Gilberto Nunes, gerente do Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia, explicou que alguns exames não podem ser feitos imediatamente após a consulta. “Depende do medicamento que o paciente toma ou mesmo das roupas que está usando, para o teste de esforço, por exemplo. Mas os exames são realizados o mais rápido possível”, detalhou.

Os principais exames solicitados nesses casos são eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico ou de esforço, ecodoppler e radiografia. O hospital também encaminhará exames de sangue, se necessário para o diagnóstico do paciente.

O Hospital do Idoso Zilda Arns integra a Secretaria Municipal da Saúde e é administrado pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba (Feaes). Ivana Maria Busato, diretora-geral da fundação, explicou que escalas foram reestruturadas e médicos convidados a participar do mutirão, com o devido pagamento das horas.