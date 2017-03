Corinthians inscreve Pedrinho no Campeonato Paulista após lesão de Vilson

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos maiores destaques do Corinthians na Copa São Paulo poderá atuar no Campeonato Paulista. O clube paulista conseguiu nesta quinta-feira (16) incluir o meia-atacante Pedrinho na lista do estadual. O atleta de 18 anos ocupará a vaga do zagueiro Vilson, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Pedrinho, líder de assistência na campanha vitoriosa do Corinthians na Copinha, já chegou a ser relacionado por Fábio Carille para uma partida da Copa do Brasil, contra o Brusque -ele, no entanto, não entrou em campo. A lista do Paulistão pode ter 28 atletas. Inicialmente, Pedrinho ficou fora da relação. Com a cirurgia de Vilson e o tempo de recuperação maior que o período do campeonato, o Corinthians pôde fazer a alteração. Tratado como uma grande promessa do clube, Pedrinho também será recompensado pela direção do Corinthians com um novo contrato. O vínculo atual se encerraria em 2018, mas foi ampliado até 2020. O meia-atacante também ganhou aumento salarial de 300%, além de luvas, como recompensa pelo ótimo início de treinamentos. O clube detém 70% dos direitos econômicos dele. O restante pertence ao jogador e seus empresários. O novo contrato terá multa rescisória de cerca de R$ 200 milhões. Em 2017, o Corinthians vem se destacando por utilizar muitos jogadores da base no time. No último jogo, por exemplo, sete jogadores entraram em campo contra a Ponte Preta: os laterais Léo Príncipe e Guilherme Arana, os zagueiros Pedro Henrique e Léo Santos, o volante Maycon, além dos atacantes Léo Jabá e Jô.