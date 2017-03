Presidente da Urbs recebe motoristas e cobradores. Frota mínima não é respeitada

(foto: Franklin de Freitas) (foto: Divulgação/Sindimoc)

O presidente da Urbs, José Antonio Andreguetto, recebe nesta tarde de quinta-feira (16), uma comitiva do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc). O encontro acontece depois que o sindicato realizou uma manifestação na Rodoviária de Curitiba. Com faixas, eles reclamam da falta de apoio nas negociações salariais com o sindicato patronal.

A categoria está em greve desde a quarta-feira (15), quando participou da greve nacional. A partir de hoje a paralisação é restrita à negociação do reajuste anual da categoria. O impasse está na oferta do sindicato patronal, de 5,3%, quando o sindicato pede 15%.

No final da tarde desta quinta a frota circulante é de 37%, segundo a Prefeitura de Curitiba. Mas pelo horário, deveria ser 50% da frota, já a partir das 17 horas é considerado o horário de pico no sistema de transporte. Pouco depois das 18 horas a frota circulante subiu para 42%, segundo a Prefeitura.

A Justiça do Trabalho determinou multa de R$ 100 mil por hora caso a medida não fosse cumprida pelo Sindimoc. Já o Sindicato dos trabalhadores alega que a frota circulante é responsabilidade das empresas de transporte.